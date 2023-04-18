Фигуранта по делу Баталовых отправили под арест

Ранее у Михаила Цивина был запрет определенных действий

В уголовном деле о хищении имущества у семьи актёра Алексея Баталова, появились новые детали. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела Михаилу Цивину. Вместо запрета определенных действий его арестовали на три месяца. И взяли под стражу прямо в зале суда.

Меру пресечения ужесточили, заподозрив, что Цивин намеренно затягивает дело, скрывает местонахождение своей супруги Натальи Дрожжиной. Адвокат подозреваемой, впрочем, утверждает - его подзащитная за последнее время перенесла два инсульта и сейчас просто поправляет здоровье, а вовсе не скрывается от следствия.

Суд по делу юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной продолжается с 2020-го года. По версии следствия, эта семейная пара причинила ущерб семье народного артиста СССР Алексея Баталова на общую сумму более 57 миллионов рублей. Они вошли в доверие к вдове артиста и дочери Марии и обманным путём завладели недвижимостью, среди которой две квартиры в центре Москвы. Одна из них находится в знаменитом Доме на Набережной.

Как считает следствие, нотариус Дмитрий Бублий, который сейчас тоже на скамье подсудимых по этому делу, по просьбе Цивина и Дрожжиной изготовил три договора пожизненной ренты и заверил их без соблюдения предусмотренной законом процедуры. Подписи потерпевших тоже оказались заверены без их присутствия. Кроме того, были оформлены доверенности на распоряжение финансовыми средствами, в результате со счетов семьи Баталова пропали практически 20 миллионов рублей. Вдова артиста не раз рассказывала, как совершалась афера.

Суд уже признал недействительными договоры пожизненного содержания. Квартиры семье удалось вернуть. А вот финансовые средства пока нет. Фигуранты дела - и Дрожжина, и Цивин - с предъявленными обвинениями не согласны. Потерпевшая сторона, кстати, настаивала на том, чтобы меру пресечения изменили и Наталье Дрожжиной. Однако суд не поддержал ходатайство. Пока только Михаил Цивин отправится в следственный изолятор.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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