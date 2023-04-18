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В Москве стартовали Дни исторического и культурного наследия

15:06
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Горожан ждут сотни экскурсий

В Москве стартовали Дни исторического и культурного наследия. В рамках акции музеи, выставочные залы, парки и даже библиотеки подготовили обширную и интереснейшую программу.

Горожан ждёт более 500 экскурсий. Записаться на них можно через сайт. Так, на ВДНХ можно сходить в обновлённый павильон "Физика". Здание славится своей архитектурой, декором и уникальными панно в технике гризайль.

После реставрации свои двери открыл и Дом Пантелеева на Земляном валу. Его богатая лепнина всегда привлекала внимание прохожих. Но, оказывается, никакого определенного стиля там нет. А украшения -  всего лишь искусная реклама.

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Дни исторического и культурного наследия
Дни исторического и культурного наследия
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