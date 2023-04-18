Энтузиасты спасли от исчезновения деревянный наличник с дома в Медовом переулке

Сам дом был построен в 1851-м году

Свой вклад в сохранение истории вносят не только профессионалы. Жители Преображенского района ещё с марта начали собирать средства, чтобы выкупить один из изящных и редких наличников. Который украшал дом 19-го века в Медовом переулке. Здание - частное. Объектом культурного наследия не является. Но сам архитектурный элемент был настолько хорош, что горожане решили его отреставрировать.

Этот старинный деревянный наличник теперь - музейный экспонат. Не так давно украшал дом в Медовом переулке. А от исчезновения его спасли энтузиасты. Сергей Клычков по профессии - инженер-строитель. Но увлечен архитектурой и еще несколько лет назад заинтересовался этим изящным особняком и его историей. Даже собирал архивные материалы, чтобы подать заявку в Департамент культурного наследия о придании дому охранного статуса.

"Сам дом был выстроен, предположительно, по архивным исследованиям, в 1851-м году мещанкой Пановой. Значит, тогда это был небольшой участочек, и она на своём участке разместила такой двухэтажный дом, их называют смешанного типа - низ каменный, верх деревянный", - рассказал Сергей Клычков.

Сергей выяснил - позднее участок с домом Пановой присоединил к своей территории владелец суконной фабрики Кудряшов. "Жил ли он здесь сам, может быть, его семья - точных данных нет, но это типичный дом, построенный в конце девятнадцатого века. В Москве не так много их сохранилось, но все-таки есть, и поскольку их не очень много, они, конечно, представляют собой историческую ценность", - отметила гид по Москве Мария Василёнок.

В конце девятнадцатого века этот особняк реконструировали, надстроили. Таким он и сохранился. Статуса памятника с годами, правда, так и не получил. Сейчас это частная собственность. И недавно новый владелец решил его отремонтировать. Когда со здания сняли главное его украшение - наличники - местные жители забеспокоились, что их не вернут на место. Так и случилось - на доме сейчас копии, а у оригиналов появился совсем другой хозяин. И энтузиасты решили наличник у него выкупить. Для музея. Объявили сбор средств и собрали нужную сумму в 100 тысяч рублей. И уже перевезли наличник - а он довольно внушительных размеров - в здание будущего музея.

И теперь задача - деликатно вернуть на место этот недостающий элемент и отреставрировать весь наличник. А местные энтузиасты, интересующиеся историей и архитектурой, намерены провести настоящее исследование - дендрологический анализ дерева, выяснить его возраст. И изучить все резные детали. После чего наличник станет одним из первых экспонатов нового музея в Преображенском районе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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