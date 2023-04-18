Подмосковным аистам помогли решить "квартирный вопрос"

Самостоятельно свить гнездо не привычном месте у пернатых не получалось

В деревне Тетерино вьют гнезда. Не птицы - люди. И дело не в орнитологическом названии крошечного населенного пункта, а в природной доброте его жителей. Сколько тетеринцы себя помнят, столько гнездятся у них на водонапорной башне аисты. Они стали и соседями, и талисманом, и достопримечательностью. Люди едут издалека, чтобы полюбоваться на пернатых. А тут проснулись деревенские как-то утром - аисты есть, а гнезда нет.

Птицы далеко не улетали, решив поселиться на фонарных столбах. Тщетно. Принесенные ветки тут же сдувало. Пока одни пытались соорудить новое гнездо для пернатых из подручного материала, другие - писали письма. В местную администрацию. Уверенность в отзывчивости местной власти пришла к деревенским уже на следующий день. В Тетерино прибыли лучшие силы Можайского городского округа.

"Они вокруг кружились, но не улетали. Так плакали! Они прямо садились на край водонапорной башни", - рассказывает Мария Азаренкова, заместитель главы администрации Можайского городского округа Московской области.

Действовали стремительно. Взамен уже уложенных тонких металлических листов сварили прочную конструкцию в соответствии с советами орнитологов. Одни фермеры предоставили мощный подъемник, другие привезли отборное сено. Так что новое гнездо - пусть и впервые в жизни - люди вили профессионально, на высоте. И под четким надзором самих аистов.

"Птица очень ждала, чтобы мы быстрее уехали. Потому что как только мы все уехали, у них там начался процесс", - продолжает Азаренкова.

Процесс этот не прекращается. Брачные игры аистов - зрелище красивое, любоваться можно бесконечно. Так что тетеринцы всей деревней ждут скорого прибавления. В родовом гнезде аистов-земляков.

В Приморском крае есть "Земля леопардов", давно установлены фотоловушки для амурских тигров и камчатских мишек. А в деревне Тетерино будет "Земля аистов". Птицы ежедневно облетают человеческие дома. И лишь когда удостоверятся, что у членов их общей дружной стаи все благополучно, возвращаются в свое новое гнездо.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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