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В Московском зоопарке поселилась медведица Айка

15:11
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Её доставили из Ростова-на-Дону

Большая, белая и пушистая! В Московском зоопарке поселилась медведица Айка. Привезли её из Ростова-на-Дону. Однако долгая дорога никак не сказалась на молодом организме.

Чтобы переезд прошёл максимально спокойно, трёхлетнюю медведицу ввели в состояние сна. А затем погрузили в специальную клетку. Так что глаза Айка открыла уже в Москве.

Новая территория её не смутила. Наоборот! Она с аппетитом поела, прогулялась по вольеру, оценила игрушки. А потом с удовольствием искупалась в холодном бассейне. Смыв дорожную пыль и усталость с белоснежного меха.

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Медведица Айка
Медведица Айка
Медведица Айка
Медведица Айка
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