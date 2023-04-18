Песков раскрыл подробности поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область

Она состоялась в понедельник

Поездка президента России Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область состоялась 17 апреля.

Предположения о том, что поездка состоялась в другое время, ошибочны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас <…> Сейчас пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет", - объяснил представитель Кремля.

Песков отметил, что такие командировки главы государства – это "часть рутинной работы верховного главнокомандующего".

"Что касается оценок (ситуации на фронте – прим. ред.), это прерогатива министерства, мы не имеем права давать информацию", - отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Глава государства заслушал доклады об обстановке на фронте.

Это уже второе публичное посещение президентом зоны специальной военной операции и новых регионов. 19 марта Путин посетил Мариуполь.

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