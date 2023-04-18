Собянин утвердил ключевые задачи развития столичного здравоохранения до конца года

Власти уделяют особое внимание горожанам с хроническими заболеваниями
Еще четыре флагманских центра городских больниц будут готовы в 2023 году. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал основные направления развития столичного здравоохранения.
В частности, в планах властей построить новый комплекс МКНЦ имени Логинова, корпуса клинического центра "Коммунарка", ИКБ №1 и детской больницы святого Владимира.
Власти столицы уделяют особое внимание горожанам с хроническими заболеваниями. Качество лечения пациентов с онкологией будет повышено благодаря внедрению нового стандарта онкопомощи.
"Для каждого составляется индивидуальная программа наблюдения", - отметил мэр.
Цифровые сервисы будут и дальше внедрятся в медицинскую практику, подчеркнул Сергей Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"