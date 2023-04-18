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Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

13:22
  • вторник
  • 18 апреля 2023

В нее входит порядка 1 млн москвичей

Около миллиона москвичей, страдающих девятью хроническими заболеваниями, являются участниками программы проактивного диспансерного наблюдения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

Среди заболеваний: хроническая сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь.

Обновление поликлиник и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями является одним из приоритетов госпрограммы "Столичное здравоохранение", отметил Сергей Собянин. Сейчас на реконструкции находится 121 поликлиника. Завершить работы планируется к концу года. Кроме того, строится порядка 30 новых поликлиник.

"В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом", - написал мэр.

Ранее Сергей Собянин, сообщил, что в 2023 году в Москве будут готовы еще четыре флагманских центра городских больниц. В частности, в планах властей построить новый комплекс МКНЦ имени Логинова, корпуса клинического центра "Коммунарка", ИКБ №1 и детской больницы святого Владимира.

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