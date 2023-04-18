Песков рассказал об истории иконы, подаренной Путиным военным

Президент вручил две копии

Президент России Владимир Путин подарил военным две копии иконы "Спас нерукотворный", которая принадлежала военному министру Петру Ванновскому.

Об этом во вторник, 18 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм ВС. Одна копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - заявил Песков.

Ванновский возглавлял военное министерство при императоре Александре III (1881-1894). Песков отметил, что именно при Петре Семеновиче происходило активное становление и развитие российских вооруженных сил.

"Эта икона как раз была подарена Ванновскому Александром III", - добавил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Глава государства поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копии икон. Глава государства подчеркнул, что икона "принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".

Лик "Спас Нерукотворный" изображали на знаменах русского воинства, над вратами крепостей. Воины всегда считали его своим покровителем, а мирные жители – защитником.

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