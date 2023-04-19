Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Время разобраться в себе

Овны

Многие из вас сегодня почувствуют, как им комфортнее всего зарабатывать деньги. Можно пройти тест на эту тему или проконсультироваться у специалиста.

Тельцы

Прекрасный день для умственной работы! Сегодня хорошо сдавать экзамены, заполнять документы на иностранных языках или договариваться с более сильными партнерами.

Близнецы

День освобождения от прошлого - переверните страницу! Звезды помогут бросить курить, выйти из токсичных отношений, разорвать невыгодный контракт и так далее.

Раки

Редкий день, когда вам важно разобраться в себе, но при этом не отгораживаться от мира. Обсудите волнующие вопросы с теми, кому обычно доверяете.

Львы

Супер день для представителей знака, озабоченных карьерой или бизнесом. Дела пойдут как по маслу, вы решите текущие проблемы и легко перейдете на следующий уровень.

Девы

Вас волнуют проблемы в учебе или вопросы, связанные с самореализацией. Спасение придет из переписки с друзьями - не стесняйтесь просить совета, и вы его получите.

Весы

Если вы попали в запутанную ситуацию и не знаете, как поступить, обратитесь за советом к старшим родственникам. Можно мысленно просить помощи у своего рода, предков.

Скорпионы

Вы, наконец, разберетесь в своих чувствах или откровенно поговорите с партнерами. А также сможете понять, кто вам нужен, какой человек должен быть рядом.

Стрельцы

У вас появятся новые обязанности или сменится руководство, преподаватель. Даже если это будет некомфортно, знайте, что в конечном итоге все вам на пользу.

Козероги

Творческим представителям знака стоит погрузиться сегодня в свои проекты или их монетизацию. А родители смогут понять, чем хотят заниматься их дети, к чему есть способности.

Водолеи

В делах, связанных с недвижимостью или переездом, появится конкретика. Вы, наконец, определитесь, чего хотите: уехать, сделать ремонт или оставить все как есть.

Рыбы

Вам сегодня захочется побыть в уединении, послушать тишину - почему бы и нет? В этот день вам откроются какие-то тайны, можно обращаться к астрологии.

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