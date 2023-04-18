Силовые структуры Украины участвовали в организации нарколабораторий в России

Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев

Силовые структуры Украины участвовали в организации подпольных нарколабораторий в России, а также занимались вербовкой людей в наркодилеры. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства России и Белоруссии.

Встреча состоялась в Москве. Речь шла о мерах, которые принимаются в сфере противодействия транснациональной и трансграничной наркопреступности. Как было отмечено, совместная работа российских и белорусских структур МВД проводится по всем направлениям.

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