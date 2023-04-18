ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД вызвал послов США, Британии и Канады

14:39
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Причина - грубое вмешательство в дела России

В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Британский МИД вызвал посла России

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве. Дипмиссия трех стран развернула в России деятельность, которая не соответствует их статусу, подчеркнули в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "верхом цинизма" требования послов Великобритании США и Канады освободить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом – прим. ред.), которого накануне суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима за распространение фейков о российской армии, руководство нежелательной организацией и государственную измену.

Представитель МИД добавила, что те дипломаты, которые "разжигают вражду в российском обществе", будут выдворяться из страны.

Иначе как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия эти действия назвать нельзя", - заявила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.