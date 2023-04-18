МИД вызвал послов США, Британии и Канады

Причина - грубое вмешательство в дела России

В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве. Дипмиссия трех стран развернула в России деятельность, которая не соответствует их статусу, подчеркнули в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "верхом цинизма" требования послов Великобритании США и Канады освободить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом – прим. ред.), которого накануне суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима за распространение фейков о российской армии, руководство нежелательной организацией и государственную измену.

Представитель МИД добавила, что те дипломаты, которые "разжигают вражду в российском обществе", будут выдворяться из страны.

Иначе как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия эти действия назвать нельзя", - заявила Захарова.

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