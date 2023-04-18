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Французы грозятся сорвать летнюю Олимпиаду в Париже

22:19
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Настроения во французском обществе - самые пессимистичные

Полицейские в прямом смысле слова вбивают в сознание французов, что до пенсии им еще далеко. А потому - нечего протестовать. Западные свобода и демократия в действии. Ну, и их неотъемлемые составляющие: дубинки, водометы и слезоточивый газ.

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В этот раз жандармы к протестам не присоединились. Потому что им, а также пожарным и сотрудникам экстренных служб в отличие от большинства французов сохранили и более ранний выход на пенсию, и привычные льготы. Остальные будут работать дольше, а получат в итоге меньше - привилегии для работников ряда отраслей отменяются. И Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации не просто все это подтвердил. А, что называется, добил народ окончательно - пенсионная реформа вступает в силу уже осенью, и точка.

"Изменения необходимы, чтобы гарантировать выплату пенсий и увеличить благосостояние нации. Ведь слишком многие недовольны тем, что не могут хорошо жить из-за роста цен на продукты и бензин. Конечно, я не могу оставаться глухим к требованию социальной справедливости", - сказал президент Франции.

Все это звучит как насмешка по отношению к собственным гражданам на фоне того рвения, с каким Макрон печется о киевском режиме. Точные суммы, спущенные в черную украинскую дыру, не могут выяснить даже французские парламентарии из числа оппозиции. Но цифры, которые есть в открытом доступе, поражают: около 2 миллиардов евро только прямой помощи. А еще - прием беженцев. И даже на парижскую Олимпиаду деньги есть. Только не на граждан страны.

Разгневанные французы теперь угрожают сорвать дорогостоящее и политизированное спортивное мероприятие. А свое отношение ко всему сказанному президентом выразили маршем пустых кастрюль. Этот концерт - максимально наглядная демонстрация того, что три четверти французов перестали воспринимать Макрона как лидера нации.

В Марселе и Дижоне местные префектуры попытались запретить проведение демонстраций с кастрюлями. Участникам пригрозили штрафами в 135 евро, а организаторам и вовсе уголовным преследованием. И это все, что нужно знать про право граждан на мирный протест, которое западные лидеры пытаются рьяно отстаивать. Правда, не у себя дома, а почему-то в третьих странах.

В ответ на закручивание гаек по поводу мирных маршей шествия во многих городах перерос в уличные беспорядки. Разъяренная толпа переворачивала и поджигала мусорные баки, не подпускала спецслужбы к горящим зданиям. Камни и петарды тоже пошли в ход. В одном только Париже задержаны 11 человек. И мировая общественность не заходится в истерике по поводу тоталитарного режима Макрона, который не просто наплевал на общественное мнение, но еще и попытался его задушить с помощью полицейских дубинок и слезоточивого газа.

Французские профсоюзы отказались встречаться с президентом. Какой смысл, если ключевое решение уже принято. Народные лидеры теперь призывают устроить 1 мая массовую акцию протеста.

Настроения во французском обществе - самые пессимистичные. Таковы данные социологического исследования. 90 процентов опрошенных опасаются, что беспорядки и погромы станут постоянными. И более половины респондентов допускают, что рано или поздно протестующие пойдут на штурм государственных учреждений. Правда, история с американским Капитолием и ворвавшимися в него сторонниками Дональда Трампа наглядно показала: вся хваленая демократия на Западе заканчивается ровно там, где начинаются интересы провластных элит. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
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