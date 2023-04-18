Французы грозятся сорвать летнюю Олимпиаду в Париже

Настроения во французском обществе - самые пессимистичные

Полицейские в прямом смысле слова вбивают в сознание французов, что до пенсии им еще далеко. А потому - нечего протестовать. Западные свобода и демократия в действии. Ну, и их неотъемлемые составляющие: дубинки, водометы и слезоточивый газ.

В этот раз жандармы к протестам не присоединились. Потому что им, а также пожарным и сотрудникам экстренных служб в отличие от большинства французов сохранили и более ранний выход на пенсию, и привычные льготы. Остальные будут работать дольше, а получат в итоге меньше - привилегии для работников ряда отраслей отменяются. И Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации не просто все это подтвердил. А, что называется, добил народ окончательно - пенсионная реформа вступает в силу уже осенью, и точка.

"Изменения необходимы, чтобы гарантировать выплату пенсий и увеличить благосостояние нации. Ведь слишком многие недовольны тем, что не могут хорошо жить из-за роста цен на продукты и бензин. Конечно, я не могу оставаться глухим к требованию социальной справедливости", - сказал президент Франции.

Все это звучит как насмешка по отношению к собственным гражданам на фоне того рвения, с каким Макрон печется о киевском режиме. Точные суммы, спущенные в черную украинскую дыру, не могут выяснить даже французские парламентарии из числа оппозиции. Но цифры, которые есть в открытом доступе, поражают: около 2 миллиардов евро только прямой помощи. А еще - прием беженцев. И даже на парижскую Олимпиаду деньги есть. Только не на граждан страны.

Разгневанные французы теперь угрожают сорвать дорогостоящее и политизированное спортивное мероприятие. А свое отношение ко всему сказанному президентом выразили маршем пустых кастрюль. Этот концерт - максимально наглядная демонстрация того, что три четверти французов перестали воспринимать Макрона как лидера нации.

В Марселе и Дижоне местные префектуры попытались запретить проведение демонстраций с кастрюлями. Участникам пригрозили штрафами в 135 евро, а организаторам и вовсе уголовным преследованием. И это все, что нужно знать про право граждан на мирный протест, которое западные лидеры пытаются рьяно отстаивать. Правда, не у себя дома, а почему-то в третьих странах.

В ответ на закручивание гаек по поводу мирных маршей шествия во многих городах перерос в уличные беспорядки. Разъяренная толпа переворачивала и поджигала мусорные баки, не подпускала спецслужбы к горящим зданиям. Камни и петарды тоже пошли в ход. В одном только Париже задержаны 11 человек. И мировая общественность не заходится в истерике по поводу тоталитарного режима Макрона, который не просто наплевал на общественное мнение, но еще и попытался его задушить с помощью полицейских дубинок и слезоточивого газа.

Французские профсоюзы отказались встречаться с президентом. Какой смысл, если ключевое решение уже принято. Народные лидеры теперь призывают устроить 1 мая массовую акцию протеста.

Настроения во французском обществе - самые пессимистичные. Таковы данные социологического исследования. 90 процентов опрошенных опасаются, что беспорядки и погромы станут постоянными. И более половины респондентов допускают, что рано или поздно протестующие пойдут на штурм государственных учреждений. Правда, история с американским Капитолием и ворвавшимися в него сторонниками Дональда Трампа наглядно показала: вся хваленая демократия на Западе заканчивается ровно там, где начинаются интересы провластных элит.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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