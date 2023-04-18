В Польше заговорили о конце "золотого века Запада"

Варшава очень боится "потерять" Украину

Этот трюк Зеленский уже проворачивал после посещения Владимиром Путиным Мариуполя. Тогда глава Украины приехал в Артемовск. Сейчас - когда стало известно о поездке российского лидера в зону СВО - в Авдеевку. Откровенно подражая Путину, он явно пытается и медиаэффект "перебить", и политических очков набрать. Однако - все зря.

Западные патроны, похоже, готовятся списывать в утиль Владимира Александровича. Публикации о нем в прессе выходят одна беспощаднее другой. Из последнего - американская Politico прямо называет Зеленского коррупционером, автократом и нарциссом. Предрекает ему бесславный конец: "Военный конфликт породил большие надежды в украинском обществе. Но Зеленский не сможет оправдать их. После завершения СВО его рейтинг рухнет. Ему припомнят, как он становился все более автократичным и нарушал законы, издавая президентские указы о санкциях против своих политических оппонентов. Вновь возникнут вопросы о коррупционных скандалах. Сейчас Зеленский думает, что является политиком номер один в мире. Однако все изменится. Придет расплата".

Впрочем, пока что Зеленский и его режим Западу все-таки нужен как инструмент в борьбе против России. Отсюда и многочисленные заявления о непреложной поддержке Киева. Министр обороны Германии Писториус, к примеру, сегодня констатировал, что Украине придет конец, если Старый Свет прекратит ей помогать. И призвал "дать столько европейского оружия, сколько нужно". Тем более, что, как пишет газета Bild, предприимчивые немцы уже и бизнес вокруг этого выстроили. За 35 евро возят соотечественников на экскурсии по военным полигонам - показывают, как ВСУ обучаются работе на германских танках.

В Польше пока до этого не додумались, но риторика чиновников - та же. "Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетия. Поражение на Украине может стать началом конца золотого века Запада", - сообщил премьер Матеуш Моравецкий.

Все это, безусловно, мантры, продиктованные европейским вассалам из-за океана. А там понятие "золотой век Запада" трактуют однозначно. Как гегемонию США. Неслучайно истерику вызвало в Вашингтоне турне главы российского МИД по Латинской Америке. Сергея Лаврова очень ждут в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе. Теплый прием ему оказали в Бразилии. Президенту Луле да Силве было передано приглашение Владимира Путина на Петербургский экономический форум.

Западной прессе только и остается, что сокрушаться. Ведь это - очевидный геополитический провал администрации Байдена.

"Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке. Теперь, конечно, страны, которые посетит Лавров, станут легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", - пишут СМИ.

Однако, похоже, даже среди союзников США находятся те, кто понимает: судьбы мира сейчас вершатся сильно восточнее Вашингтона. Агентство Bloomberg сообщает, что президент Франции готовится обратиться к Китаю с мирным планом по Украине. Работать над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну. С китайской же стороны этой работой якобы должен руководить главный дипломат КНР Ван И. При этом источники издания особо отмечают, что "союзники Франции проинформированы об инициативе Парижа".

"Французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если всё пойдет хорошо, сообщили источники на условиях анонимности. Ранее Макрон заявлял, что видит важной роль Китая в потенциальном урегулировании конфликта благодаря его дружественным отношениям с Россией", - сказано в материале.

При этом Париж, конечно, старается усидеть на двух стульях. Ведь на фоне инициативы Макрона высокопоставленные дипломаты стран Большой семерки, включая Францию, поддержали "формулу мира" Зеленского. Более того, пять государств G7 - среди которых опять же Пятая республика, а еще Канада, Япония, Британия и США - создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива. Об этом говорится в официальном релизе по итогам форума: "Пять стран будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждой страны, чтобы поддерживать стабильные поставки ядерного топлива и добиться сокращения зависимости от российских цепочек поставок".

Москва, естественно, никаких иллюзий по поводу намерений недружественных стран не питает. Сегодня в МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады. Как пояснили в нашем внешнеполитическом ведомстве, поводом стало "грубое вмешательство в дела государства" и "деятельность, не соответствующая дипстатусу".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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