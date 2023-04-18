Российские десантники установили контроль сразу над несколькими районами города

По столице Донбасса Донецку ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар. Погибли по меньшей мере три жителя города. Еще один получил серьезное ранение. Украинские боевики выпустили по населенному пункту больше 20 снарядов натовского калибра. На город также были направлены два беспилотника. Однако достичь цели им было не суждено. Безотказно сработали системы ПВО, приземлив "птичек" без ущерба для населения. Один из дронов западного производства был начинен поражающими элементами.

Покидая позиции в Артемовске, националисты подрывают здания. Эти кадры украинские боевики сами же и выложили в сеть - сровняли с землей местный Дом культуры. По предварительной информации, там располагался склад с боеприпасами. Потому и взрыв настолько мощный. Бегут части ВСУ оттого, что наши десантники установили контроль сразу над несколькими районами города.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "На донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск. Воздушно-десантные войска и подразделения "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов".

Бой получился по-настоящему жарким, признаются десантники. Уничтожены больше 300 боевиков. Без малого два десятка украинских бронемашин превращены в груду обгоревшего металла. Военные подмечают - разбитая техника ВСУ преимущественно западного производства. Это и артиллерийские установки, и радиолокационные станции.

Некоторые БТР и гаубицы выводились из строя крайне точными ударами из российских РСЗО "Торнадо-С". Военные с гордостью рассказывают - огромное преимущество орудия это возможность, не теряя в точности стрельбы, работать по целям ночью. В темное время суток машины незаметно перемещаются на огневые позиции. А после молниеносного залпового огня также быстро в темноте покидают позиции. Боевики не успевают даже разобраться, с какой стороны шел огонь.

На купянском направлении группировка российских войск "Запад" раскрыла и уничтожила отряд украинских диверсантов. Пробраться в тыл пытались 103 националиста. Все они были уничтожены. Не увенчалась успехом и ротация подразделений ВСУ на передовых в соседних районах. Их планы были быстро раскрыты и сорваны нашими десантниками.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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