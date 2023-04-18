ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штурмовые отряды заняли еще три квартала Артемовска

14:37
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Поддержку им оказывали ВДВ и группировка "Юг"

Министерство обороны России в ходе брифинга во вторник представило свежие данные о ходе спецоперации.

Российские силы продвигаются в Марьинке и Артемовске
Боевики ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой

Сообщается, что штурмовые отряды заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. Поддержку им оказывали ВДВ и группировка "Юг". Они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Кроме того, МО поделилось новыми данными о потерях ВСУ за сутки. Так, на донецком направлении уничтожено свыше 290 украинских военнослужащих и наемников, на краснолиманском направлении - более 80 военных ВСУ и две бронемашины, на южнодонецком и запорожском направлениях - около 30 боевиков, на херсонском направлении - свыше 25 военных и артсистема М777.

Вместе с тем российские войска уничтожили в николаевской области два склада топлива. Пресечены действия двух украинских ДРГ на купянском направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Боец ЧВК "Вагнер" возле уничтоженной украинской техники
Боец ЧВК "Вагнер" возле уничтоженной украинской техники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.