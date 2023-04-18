Штурмовые отряды заняли еще три квартала Артемовска

Поддержку им оказывали ВДВ и группировка "Юг"

Министерство обороны России в ходе брифинга во вторник представило свежие данные о ходе спецоперации.

Сообщается, что штурмовые отряды заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. Поддержку им оказывали ВДВ и группировка "Юг". Они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Кроме того, МО поделилось новыми данными о потерях ВСУ за сутки. Так, на донецком направлении уничтожено свыше 290 украинских военнослужащих и наемников, на краснолиманском направлении - более 80 военных ВСУ и две бронемашины, на южнодонецком и запорожском направлениях - около 30 боевиков, на херсонском направлении - свыше 25 военных и артсистема М777.

Вместе с тем российские войска уничтожили в николаевской области два склада топлива. Пресечены действия двух украинских ДРГ на купянском направлении.

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