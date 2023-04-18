Госдума одобрила пожизненное наказание за госизмену

Сейчас наказание составляет до 20 лет

Государственная дума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену.

Наказание в виде пожизненного заключения могут назначить за шпионаж, переход на сторону противника, разглашение гостайны, финансирование деятельности, направленной против России, и другие преступления, предусмотренные 275 УК России "Государственная измена".

На данный момент максимальное наказание составляет до 20 лет колонии со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, напоминает РИА Новости.

Кроме того, нижняя палата парламента приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

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