Американский журналист Гершкович оставлен под стражей

Заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме

Жалобу арестованного по обвинению в шпионаже журналиста московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича во вторник, 18 апреля, отклонил Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение суд, который рассматривал дело в закрытом заседании.

Напомним, что гражданина США и сотрудника WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения об одном из российских предприятий военно-промышленного комплекса.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 276 УК ("Шпионаж"). Гершковичу может грозить до 20 лет лишения свободы.

В минувший понедельник Гершковича посетила посол США в России Линн Трейси. Согласно ее сообщению в одной из социальных сетей, журналист "чувствует себя хорошо".

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