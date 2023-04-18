ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России будет использоваться "белый интернет"

16:10
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Вступил в силу закон об использовании в учебных заведениях только государственных информационных систем

Система "белого" интернета, разработанная для борьбы с негативным влиянием Запада на молодое поколение, заработает во всех школах России уже в этом году. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Минпросвещения назвало ключевую идею нового учебника обществознания
Московские школьники отправились в арктическую экспедицию

"Принят закон, что с 1 января только государственные информационные системы будут использоваться в школах, с проверенным содержанием, без деструктивной информации. И сегодня фактически мы создали белый интернет для школьников", - сказал Кравцов на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей (цитата по "Интерфаксу").

По словам министра, поменялись подходы к разработке школьных учебников. И ведомство планирует продолжать контроль над их написанием.

В январе текущего года Минпросвещения сообщило о том, что отныне российские школы и ведомства должны использовать исключительно государственные информационные системы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Школьники с планшетом
Школьники с планшетом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.