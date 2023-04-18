В России будет использоваться "белый интернет"

Вступил в силу закон об использовании в учебных заведениях только государственных информационных систем

Система "белого" интернета, разработанная для борьбы с негативным влиянием Запада на молодое поколение, заработает во всех школах России уже в этом году. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Принят закон, что с 1 января только государственные информационные системы будут использоваться в школах, с проверенным содержанием, без деструктивной информации. И сегодня фактически мы создали белый интернет для школьников", - сказал Кравцов на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей (цитата по "Интерфаксу").

По словам министра, поменялись подходы к разработке школьных учебников. И ведомство планирует продолжать контроль над их написанием.

В январе текущего года Минпросвещения сообщило о том, что отныне российские школы и ведомства должны использовать исключительно государственные информационные системы.

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