Путин отметил эффективность властей Псковской области

Президент поддержал намерение губернатора региона баллотироваться на новый срок

С начала спецоперации на нужды мобилизованных и их родственников в Псковской области выделено 700 миллионов рублей. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле сообщил глава региона Михаил Ведерников, передает "ТВ Центр".

Путин: "Семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с вашей стороны.

Ведерников: "Владимир Владимирович, так и есть. Я лично с ними еженедельно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи. Они говорят, что им нужно. Мы формируем, отправляем на передовую и получаем обратную реакцию, что все в целости и сохранности доехало. Это постоянная работа, мы постоянно это делаем".

Путин: "Команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха".

Ведерников также отметил, что благодаря созданию на территории Псковской области свободной экономической зоны с налоговыми льготами в промышленность региона стали приходить инвесторы.

Крупнейший комплекс "Титан-Полимер" вскоре запускает вторую очередь производств - от линейки медицинских комплектующих до шинных кордов. Растут инвестиции в туризм - по сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 40%, на 10% выросла заработная плата.

В ходе встречи президент высоко оценил темпы развития региона и поддержал намерение псковского губернатора баллотироваться на новый срок.

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