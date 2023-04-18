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Новый фильм с Джонни Деппом покажут в России

16:58
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Культовый американский актер сыграл одну из главных ролей в исторической драме "Жанна Дюбарри"

Историческая драма "Жанна Дюбарри", одну из главных ролей в которой сыграл Джонни Депп, откроет 76-й Каннский кинофестиваль. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба кинокомпании Russian World Vision. Однако точная дата проката пока неизвестна.

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"Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko привезут в Россию фильм открытия 76-го Каннского кинофестиваля "Жанна Дюбарри", - говорится в сообщении.

Картину поставила французская актриса и режиссер Майвенн Ле Беско, и она стала шестым полнометражным фильмом в ее карьере. Фильм рассказывает об одной из самых влиятельных женщин Франции своего времени Жанне Вобернье, бывшей фавориткой короля Людовика XV, роль которого и исполнил Депп. Эта роль стала для него самой крупной за последние три года.

Роль Вобернье исполнила сама Ле Беско. Кроме них одну из заметных ролей в фильме сыграл знаменитый Пьер Ришар. В производстве картины, помимо прочих, приняла участие российская телекомпания Russian World Vision.

Работа Ле Беско "Полисс" (2011) получила приз жюри Каннского кинофестиваля 2011 года, ее же "Мой Король" завоевал приз за лучшую женскую роль (Эмманюэль Берко) в Каннах в 2015 году, а кинофильм "ДНК" был номинирован в четырех категориях на кинопремии "Сезар" 2021 года.

В этом году фестиваль в Каннах пройдёт с 16 по 27 мая. Жюри основного конкурса возглавит шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви".

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Кадр из фильма "Жанна Дюбарри"
Кадр из фильма "Жанна Дюбарри"
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