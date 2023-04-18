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Молдавия требует ограничить импорт украинского зерна

17:58
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Местные аграрии считают, что банкротство сельского хозяйства Молдавии не поможет Украине

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" потребовала ограничить импорт украинского зерна. Тем самым она выразила солидарность с аграриями Болгарии, Польши и Румынии.

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"Хочу повторить, что многие мелкие и средние фермеры находятся на грани банкротства и степень бунта среди них приближается к критическому уровню, точно так же, как происходит и с их коллегами в Румынии, Польше и Болгарии", - сообщил в соцсетях руководитель союза "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Дело в том, что обвал цен на зерновые и масличные культуры практически обанкротил множество фермерств в Молдавии, которые, помимо прочего, пострадали от засухи и кризиса в экономике страны. "Сила фермеров" убеждена, что их банкротство никак не поможет Украине.

Многие фермеры в Молдавии в прошлом году проводили протестные акции, чтобы обратить внимание правительства на свои проблемы.

В понедельник, 17 апреля, венгерские власти заявили о недовольстве качеством поставляемой в их страну украинской кукурузы. В интервью газете Magyar Nemzet министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что в нескольких партиях кукурузы, поступившей из Украины в Венгрию, были обнаружены токсины и генетически модифицированные организмы (ГМО). 

Ранее о приостановке импорта украинского зерна объявили Словакия и Польша. Причина - огромные убытки, которые несут местные фермеры. 

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