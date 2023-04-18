Молдавия требует ограничить импорт украинского зерна

Местные аграрии считают, что банкротство сельского хозяйства Молдавии не поможет Украине

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" потребовала ограничить импорт украинского зерна. Тем самым она выразила солидарность с аграриями Болгарии, Польши и Румынии.

"Хочу повторить, что многие мелкие и средние фермеры находятся на грани банкротства и степень бунта среди них приближается к критическому уровню, точно так же, как происходит и с их коллегами в Румынии, Польше и Болгарии", - сообщил в соцсетях руководитель союза "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Дело в том, что обвал цен на зерновые и масличные культуры практически обанкротил множество фермерств в Молдавии, которые, помимо прочего, пострадали от засухи и кризиса в экономике страны. "Сила фермеров" убеждена, что их банкротство никак не поможет Украине.

Многие фермеры в Молдавии в прошлом году проводили протестные акции, чтобы обратить внимание правительства на свои проблемы.

В понедельник, 17 апреля, венгерские власти заявили о недовольстве качеством поставляемой в их страну украинской кукурузы. В интервью газете Magyar Nemzet министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что в нескольких партиях кукурузы, поступившей из Украины в Венгрию, были обнаружены токсины и генетически модифицированные организмы (ГМО).

Ранее о приостановке импорта украинского зерна объявили Словакия и Польша. Причина - огромные убытки, которые несут местные фермеры.

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