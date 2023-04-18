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На Дальнем Востоке поймали врача, сделавшего 28 пациентов инвалидами

22:40
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Он взят под стражу

Валентина Гарус после операции на коленях (как ей говорили - у очень хорошего врача) передвигаться может только при помощи костылей .

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"Пусть я в возрасте, но я ходила нормально. А он меня просто сделал инвалидом", - говорит пациентка.

Мужчина, скрывающий свое лицо в воротнике, и есть тот самый врач травматолог-ортопед, который оперировал Валентину и еще 27 пациентов, которым после манипуляции стало еще хуже. Он обвиняется в 34 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

"После его медицинского вмешательства, я хромаю, мне становится все хуже и хуже, я не могу ни подняться на ступеньки, ни спуститься со ступенек", - рассказывает пострадавшая Ирина Глущенко.

В работе с пациентами травматолог использовал почти одну и ту же схему. Уже на первом приеме убеждал больного, что ему срочно необходима операция. Причем дорогостоящая. Предлагал или наращивание хрящей, или сшивание связок. А по факту, как установило следствие, под наркозом делал санацию суставов, которая ни одному из его больных не была показана.

По версии следствия, часть средств за лечение пациенты вносили в кассу медучреждения, остальные, от 100 до 400 тысяч рублей, отдавали лично врачу. Он уверял их, что на эти деньги покупает дорогостоящие искусственные хрящи и редкие лекарства, которых нет в больнице.

Некоторые пациенты даже брали кредиты на операции. Ведь речь шла о здоровье и качестве жизни. Общий материальный ущерб от действий обвиняемого медработника - 5 с половиной миллионов рублей.

Большинству пациентов от такого лечения стало только хуже. Многие не могут самостоятельно передвигаться, некоторые даже потеряли работу.

"По ходатайству следователя в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на недвижимое имущество фигуранта в городе Москве наложен арест. Ему предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК", - сообщили в МВД.

После предварительного следствия доктору выбрали меру пресечения домашний арест. Мужчина попытался скрыться. Но его задержали. Сейчас обвиняемый находится под стражей. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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