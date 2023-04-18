На развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры России направят 4,5 трлн рублей

С участием бюджетных средств будет возведено более 6 с половиной тысяч объектов

Более 4 с половиной триллионов рублей в ближайшие пять лет будет направлено на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры страны. Об этом сегодня на заседании профильной стратегической сессии заявил глава кабмина.

По словам Михаила Мишустина, с участием бюджетных средств будет возведено более 6 с половиной тысяч объектов, передает "ТВ Центр".

"Строительная отрасль активно развивается, несмотря на санкционное давление и другие внешние факторы. Объем работ за последние три года здесь вырос почти на 15%. В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия. По поручению главы государства продолжаем льготные ипотечные программы. Они должны поддержать и наших людей, и отрасль. Нужно также укреплять кадровый потенциал строительной отрасли и создавать новое поколение молодых профессионалов. Без квалифицированных специалистов развиваться и осваивать новые технологии будет затруднительно", - указал премьер.

Также среди приоритетных направлений Мишустин отметил развитие автодорожной сети. Общий размер финансирования на ближайшие 5 лет составит 13 триллионов рублей. В этом году должна быть завершена и прокладка трассы М-12 от Москвы до Казани. На обновление региональных трасс и общественного транспорта выделят казначейские кредиты в размере 140 и 50 миллиардов рублей соответственно.

Также на сессии обсудили программу по модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств. Премьер подчеркнул, что при принятии градостроительных решений в обязательном порядке необходимо учитывать мнение граждан.

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