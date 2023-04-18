Дмитрий Стулов: с начала года в столице введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья

Доля инвестиционного строительства составила 84%

Первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов сообщил в интервью газете "Аргументы и факты", что в 2022 году в столице было введено 13,4 млн квадратных метров недвижимости - это 585 объектов.

"Проводится большая работа по привлечению инвесторов: доля инвестиционного строительства составила 84%, или 11,2 млн кв. м недвижимости, это 459 новых объектов на карте столицы", - добавил замглавы департамента.

По его словам, с начала 2023 года в Москве введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. м жилья. Это в том числе 87 многоквартирных домов площадью 1,7 млн квадратов и индивидуальные дома площадью 0,2 млн квадратов.

"Все объекты ИЖС и 67 многоквартирных домов построены за счет внебюджетных источников финансирования. Выполнение годового плана по вводу недвижимости составляет 45%, жилья - 40%", - уточнил Стулов.

ИТ-технологии активно применяются и внедряются в строительной отрасли города, продолжил он. В департаменте градостроительной политики функционирует информационно-аналитическая система управления градостроительной деятельностью, в ней ведется контроль строительства всех бюджетных объектов Москвы.

"Информационная модель выполняется на всех включенных в программу реновации объектах, это около 200 домов. Одними из первых были оцифрованы дома программы реновации по адресам: ул. Судостроительная, д. 15 и Открытое шоссе, д. 30", - рассказал также заместитель руководителя департамента.

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