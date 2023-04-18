Российских баскетболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Мужская сборная России по баскетболу не зарегистрирована на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года

Решение не допускать мужскую сборную России по баскетболу на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года принял исполнительный комитет Международный федерации баскетбола (FIBA). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет FIBA принял решение не регистрировать мужскую сборную России на олимпийские квалификационные турниры FIBA 2023 года", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Российские баскетбольные клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной организации еще в марте прошлого года.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира. Он пройдет в августе и сентябре текущего года. Именно по его результатам, а также по результатам квалификации на первенство Европы 2025 года, будут определятся сборные, которые будут претендовать на участие в Олимпиаде. Причиной отстранения российских команд является ситуация на Украине. Такое решение FIBA приняла 1 марта 2022 года.

Сборную России в предквалификационном турнире на основании рейтинга FIBA заменит команда Болгарии.

В то же время в конце марта текущего года Международный Олимпийский комитет решил допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они публично не высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине, и тех, кто не связан с вооруженными силами и органами государственной безопасности своих государств. Также эти спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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