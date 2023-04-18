В России выявили случаи заболевания подвариантом COVID-19 "арктур"

Изначально он был выявлен в Индии

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур".

"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии", - приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что "арктур" потенциально обладает большей заразностью, но патогенность его невысока. Это означает, что болезнь протекает преимущественно в легкой форме.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 1240 пациентов с коронавирусом. Всего зафиксировано 5257 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8416 человек, скончались 37 пациентов.

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