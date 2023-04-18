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МИД: Критика приговора Кара-Мурзе недопустима

19:47
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Российское министерство выразило протест послам США, Канады и Великобритании

Вызванным во вторник в российский МИД послам США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер выразили "решительный протест" из-за критики приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом России иноагентом), осужденному на 25 лет колонии строгого режима.

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Сообщения об этом размещены на сайте ведомства. Кроме того, протест из-за осуждения приговора Кара-Мурзе был выражен также британскому послу Деборе Броннерт. В частности, об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, указав на то, что британский МИД пригрозил санкциями составу судей.

"Правильно ли я понимаю, что это прямая угроза в отношении судей со стороны Даунинг-стрит, а в Форин-офис через несколько лет вспомнили о российском запросе на посещение Скрипалей?", - написала Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что высказывания послов в поддержку Кара-Мурзы могут считаться вмешательством во внутренние дела России.  

Как говорится в одном из сообщений МИД России, любые шаги Вашингтона, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут жестко пресекаться. Это же касается использования дипмиссии для прикрытия подрывной работы.

Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по делам о государственной измене, участии в "нежелательной организации" и фейках о российской армии. Также ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

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