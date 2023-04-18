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Суд арестовал жителя Ростовской области, пытавшегося вступить в ВСУ

19:37
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Мужчина незаконно пересекал границу

Суд в Брянске арестовал 23-летнего жителя Новошахтинска Ростовской области, пытавшегося незаконно пересечь границу России с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области.

Подозреваемого отправили под стражу до 14 мая 2023 года.

Как считает следствие, 14 апреля мужчина предпринял попытку пешком незаконно пересечь границу России с Украиной. Его целью было вступление в состав ВСУ и оказание помощи в деятельности, направленной против безопасности России. Нарушитель пошел в обход пунктов пропуска на территории Стародубского района и был задержан.

Уголовное дело заведено по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

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