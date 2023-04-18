Собянин расширил программу финансовой поддержки модернизации промышленности

Льготная ставка по договорам финансовой аренды составит 3%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о расширении программы финансовой поддержки модернизации промышленности.

Речь, в частности, идет о том, что малые и средние предприятия теперь смогут компенсировать часть затрат на лизинг оборудования. Льготная ставка по договорам финансовой аренды составит 3%.

Как напомнил глава города, программа работает с марта прошлого года и предлагает поддержку на, среди прочего, покупку оборудования, строительство или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Собянин добавил, что ранее ставка по льготным инвестиционным кредитам была снижена до 3%. Их получение тоже упрощено - в частности, исключены требования по численности персонала и объему выручки от промышленно-производственной деятельности прошлых лет.

"Только с января по март 2023 года поддержку получило 21 столичное предприятие. Им одобрили заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 24,8 млрд рублей", - отметил мэр.

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