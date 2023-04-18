ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фонд президентских грантов назовет 100 лучших проектов 2022 года

19:42
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Участником оценки может стать любой желающий

Пресс-служба информационного центра правительства Москвы сообщила, что с 24 апреля по 30 июня 2023 года Фонд президентских грантов проведет оценку результатов завершившихся к концу 2022 года проектов.

Как уточняется в сообщении, будет названо 100 победителей.

"Участником оценки может стать любой желающий. Жители Москвы и регионов должны зайти на портал оценка.гранты.рф и высказать мнение об успешности реализации определенного проекта", - добавили в пресс-службе.

На том же портале можно ознакомиться со всеми данными о реализованных инициативах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Волонтеры в рамках программы "Чистая Арктика"
Волонтеры в рамках программы "Чистая Арктика"
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.