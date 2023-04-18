Фонд президентских грантов назовет 100 лучших проектов 2022 года

Участником оценки может стать любой желающий

Пресс-служба информационного центра правительства Москвы сообщила, что с 24 апреля по 30 июня 2023 года Фонд президентских грантов проведет оценку результатов завершившихся к концу 2022 года проектов.

Как уточняется в сообщении, будет названо 100 победителей.

"Участником оценки может стать любой желающий. Жители Москвы и регионов должны зайти на портал оценка.гранты.рф и высказать мнение об успешности реализации определенного проекта", - добавили в пресс-службе.

На том же портале можно ознакомиться со всеми данными о реализованных инициативах.

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