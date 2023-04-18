Песков: Точной даты прямой линии Путина пока нет

Telegram-каналы писали, что она может состояться в июне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что, скорее всего, прямая линия с президентом состоится в текущем году, однако сроки мероприятия пока не определены.

В то же время Песков отметил, что не стоит связывать перенос мероприятий, запланированных в Гостином дворе в начале июня, с планами проведения прямой линии.

Один из Telegram-каналов сообщил со ссылкой на источник, что прямая линия с президентом может состояться 8 июня, однако эту информацию нельзя считать подтвержденной.

Во время прямой линии президент отвечает на вопросы граждан. Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 30 июня 2021 года.

Во вторник, 18 апреля, Путин посетил Херсонскую область. Там он побывал в штабе группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича, а затем поздравил военных с праздником Пасхи.

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