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В России снизилась годовая инфляция

21:57
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Почти на 4 процента

На 3,15 процента снизилась годовая инфляция в России по состоянию на 10 апреля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центральный банк России. Впрочем, в ближайшие месяцы ее давление повысится. Это следует из материалов исследований и прогнозирования Центробанка.

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"В марте инфляция замедлилась до 3,5 процента преимущественно за счет эффекта высокой статистической базы весны 2022 года. Он продолжает сказываться - к 10 апреля оценка годовой инфляции понизилась до 3,15 процента", - сообщает Центробанк.

В то же время, по данным ЦБ, рост цен производителей потребительских товаров начинает усиливаться. Это означает, что инфляционное давление в предстоящие месяцы также пойдет вверх.

В марте в России годовая инфляция замедлилась уже до 3,51 процента. В феврале она составляла 10,99 процента. Об этом сообщает Росстат

В начале апреля президент России Владимир Путин напомнил, что на пике инфляция в стране достигала 17 процентов.

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