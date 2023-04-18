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Украинские спортивные федерации будут лишать статуса за турниры с россиянами

21:31
  • вторник
  • 18 апреля 2023

МОК ранее рекомендовал допускать российских спортсменов в нейтральном статусе

Пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что спортивные федерации страны будут лишать национального статуса за участие их атлетов в международных соревнованиях вместе с представителями России и Белоруссии.

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Соответствующие изменения были внесены в положение о предоставлении спортивной федерации на конкурсной основе статуса национальной и лишения такого статуса, пишет ТАСС.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом допущены, как уточняется, могут быть только те, кто не высказывался публично в поддержку спецоперации и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. На командные виды спорта допуск не распространяется.

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