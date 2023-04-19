Ежов: лидеры стран G7 живут в альтернативной реальности

Процесс трансформации миропорядка давно запущен

Понимают ли западные элиты, которые вводят против России санкции, но призывают при этом к миру, абсурдность такой политики? Можно ли сказать, что Вашингтон уже потерял былое влияние в Латинской Америке? И способны ли США признать утрату своего лидерства в мире?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с доцентом департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрием Ежовым.

"Лидеры стран "Большой семерки" и их высшие лица, министры живут в альтернативной реальности. Давно запущен процесс трансформации миропорядка. Запущен он больше года назад. И, конечно, новые условия пока еще не осознаются", - отметил он.

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