Минобороны показало работу ЗРК "Бук-М3"

Экипажи комплексов несут дежурство по защите воздушного пространства

Новые кадры, опубликованные Министерством обороны. На боевых позициях - зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3". Это надёжный щит как для российских войск, так и для мирного населения.

Экипажи ЗРК круглосуточно несут дежурство по защите воздушного пространства. Скорость и проходимость пусковой установки как у хорошего внедорожника, она может перемещаться со скоростью до 60 километров в час.

Прибыв на позицию, экипаж сразу приводит "Бук" в боевую готовность и устанавливает ракеты в стартовое положение. Радиолакационная станция непрерывно сканирует небо - она может вести до 300 целей и одновременно уничтожать до шести средств воздушного нападения, а новейшая электроника позволяет продолжать работу даже при создании противником радиопомех.

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