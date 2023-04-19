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Названы имена новых героев СВО

08:47
  • среда
  • 19 апреля 2023

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о мужестве и профессионализме участников специальной военной операции.

Боевой расчет "Панцирь-С" под руководством старшего лейтенанта Александра Шарова за время участия в СВО перехватил и уничтожил 136 снарядов РСЗО "Ольха" и "HIMARS", семь противорадиолокационных ракет и три беспилотных летательных аппарата, с помощью которых неонацисты пытались атаковать не только объекты российских военных, но и гражданскую инфраструктуру.

Гвардии рядовой Артём Шариков с помощью беспилотника обнаружил пять БМП, 3 танка, а также 20 боевиков, которые готовились к нападению на позиции наших военных. Артём оперативно передал координаты противника для нанесения артиллерийского удара.

Несмотря на понесённые потери, националисты попытались перейти в атаку. В ходе боя командир был ранен, тогда рядовой Шариков взял руководство отделением на себя и вместе с сослуживцами остановил продвижение.

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