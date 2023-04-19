Россияне Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Там они проведут более шести часов

Кадры с околоземной орбиты. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, работающие на МКС, вышли в открытый космос. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В безвоздушном пространстве им предстоит провести более 6 часов. Прокопьев и Петелин перенесут дополнительные блоки оборудования на корпус лабораторного модуля "Наука".

На самых сложных этапах работы им помогает Андрей Федяев, который находится внутри станции и дистанционно управляет манипуляторами. Для Сергея Прокопьева это уже четвертый выход в космос, для Дмитрия Петелина - второй. Предыдущий выход российских космонавтов за пределы МКС состоялся в ноябре прошлого года.

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