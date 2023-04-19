Лавров предупредил о способности США обмануть в любой момент

Министр прокомментировал политику Вашингтона в отношении Венесуэлы

Всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент. Такое заявление в среду, 19 апреля, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто. В ходе итоговой пресс-конференции Лаврова попросили оценить действия Вашингтона, допускавшего снятие санкций с Венесуэлы, а по факту пригрозившим ужесточением рестрикций в случае отказа от переговоров с оппозицией.

Глава МИД России напомнил о двойственном поведении Соединенных Штатов и указал, что "гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что латиноамериканское турне главы российского МИД, в маршруте которого — в том числе Венесуэла, вызвало в Вашингтоне истерику. Западные СМИ отмечают, что "страны, которые посетит Лавров, станут легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими".

Глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон подтверждала, что американские власти "работают" со странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия.

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