Лондон призвал не ждать победы Киева "по мановению волшебной палочки"

Британский министр обороны считает, что боевые действия не закончатся в 2023 году

Рассчитывать на завершение боевых действий и конфликта на Украине в 2023 году не приходится. Такое заявление во вторник, 18 апреля, сделал британский министр обороны Бен Уоллес.

Британский министр заявил, что, несмотря ни на что, сохраняет оптимизм и верит в то, что Украина сохранит сильные позиции. Однако боевые действия, по его мнению, затянутся как минимум до 2024 года.

Уоллес признал, что не имеет смысла ожидать победы украинской армии "по мановению волшебной палочки", поскольку "не будет волшебного момента, в который Россия рухнет", пишет The New York Times.

Москва неоднократно подчеркивала, что российские военные будут продолжать спецоперацию до полного достижения ее целей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине возросла и это лишь затягивает боевые действия, однако "без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно".

При этом американский журналист Сеймур Хёрш рассказал, что Соединенные Штаты уже готовят проект соглашения о завершении конфликта на Украине, который будет предложен российской стороне в том случае, если она потерпит поражение.

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