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МИД России оценил новые заявления Японии по Курилам

09:21
  • среда
  • 19 апреля 2023

Токио подтвердил притязания на часть островов Курильской гряды

Москва непоколебима в своей позиции о российской принадлежности Курильских островов, несмотря на утверждения Японии об их "незаконной оккупации". Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
Япония выразила протест России из-за учений ТОФ

В Синей книге по дипломатии за 2023 год, выпущенной японскими властями, утверждается, что Северные территории (японское название части островов Курильской гряды, на которые претендует Токио) принадлежат Японии, а Россия является их незаконным оккупантом.

В российском МИД указали на необоснованность территориальных претензий Японии к России и подчеркнули, что Токио хорошо знает позицию Москвы по этому вопросу.

Российская сторона считает такие пассажи ничтожными. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны — от этой реальности Японии не уйти, цитирует заявление министерства РИА Новости.

Позиция Японии по Курильским островам остается помехой для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан после Второй мировой войны. Япония оспаривает суверенитет России над частью Курильской гряды, которую Токио называет своими Северными территориями. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что принадлежность Курил неоспорима и не подлежит обсуждению.

Китайские дипломатические источники рассказали, что Пекин впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по вопросу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые входят в Курильскую гряду. Позиция КНР официально оставалась неизменной с тех пор, как Мао Цзэдун заявил, что Курильские острова являются территорией Японии.

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