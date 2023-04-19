ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США заявили об американских технологиях на Запорожской АЭС

08:58
  • среда
  • 19 апреля 2023

Они подпадают под экспортный контроль

Американские власти направили российской стороне письмо о том, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) используют информацию, подлежащую экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов. Подлинность документа подтвердило Министерство энергетики США.
Гросси признал факт обстрелов ЗАЭС

Как сообщает CNN, имеется в виду "техническая информация, относящаяся к ядерной сфере", конкретные детали не приводятся. Однако отмечается, что неавторизованный доступ к технологиям и данным, подлежащим экспортному контролю, является нарушением законодательства США.

Также не сообщается, почему письмо такого содержания было направлено Росатому лишь в марте 2023 года, хотя Запорожская АЭС намного раньше перешла под контроль России. Неизвестно, как отреагировала на это письмо российская сторона.

Запорожская АЭС перешла под контроль России в ходе специальной военной операции. Российские военнослужащие обеспечивают безопасность на атомном объекте, несмотря на продолжающиеся обстрелы и попытки провокаций со стороны Украины.

9 марта украинская сторона отключила последнюю ЛЭП, Днепровскую, питавшую Запорожскую АЭС. Однако станция продолжила работу в штатном режиме, запущены дизель-генераторы, запасов топлива достаточно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.