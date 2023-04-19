В США заявили об американских технологиях на Запорожской АЭС

Они подпадают под экспортный контроль

Американские власти направили российской стороне письмо о том, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) используют информацию, подлежащую экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов. Подлинность документа подтвердило Министерство энергетики США.

Как сообщает CNN, имеется в виду "техническая информация, относящаяся к ядерной сфере", конкретные детали не приводятся. Однако отмечается, что неавторизованный доступ к технологиям и данным, подлежащим экспортному контролю, является нарушением законодательства США.

Также не сообщается, почему письмо такого содержания было направлено Росатому лишь в марте 2023 года, хотя Запорожская АЭС намного раньше перешла под контроль России. Неизвестно, как отреагировала на это письмо российская сторона.

Запорожская АЭС перешла под контроль России в ходе специальной военной операции. Российские военнослужащие обеспечивают безопасность на атомном объекте, несмотря на продолжающиеся обстрелы и попытки провокаций со стороны Украины.

9 марта украинская сторона отключила последнюю ЛЭП, Днепровскую, питавшую Запорожскую АЭС. Однако станция продолжила работу в штатном режиме, запущены дизель-генераторы, запасов топлива достаточно.

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