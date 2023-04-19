Собянин: Более 10 тыс. москвичей приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Сотрудники службы занятости отмечают профессиональный праздник

В Москве держится стабильно низкий уровень безработицы — 0,37%, а в базе службы занятости имеется свыше 400 тысяч актуальных вакансий. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, в 2019 году столичные власти начали реформировать городскую службу занятости. Благодаря этому ее специалисты предлагают индивидуальный карьерный сценарий каждому. Помощь могут получить представители любых категорий населения, в том числе молодые мамы, люди предпенсионного возраста, начинающие специалисты, лица с ограниченными возможностями здоровья.

Служба занятости Москвы предлагает горожанам передовые сервисы для поиска работы и принимает участие в масштабных карьерных мероприятиях. Одно из них — Всероссийская ярмарка трудоустройства.

14 и 15 апреля больше 200 крупнейших компаний представили 13 тысяч рабочих мест на пяти площадках службы занятости. Участие в ярмарке приняли свыше 10 тысяч жителей столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в центре "Моя работа" на Шаболовке функционирует уникальная экосистема "Самозанятость в руки". В ней есть все для стартапа: сотрудники подсказывают, как определиться с форматом бизнеса и найти новых клиентов. По словам мэра столицы, за три года сервисом воспользовались 35 тысяч москвичей, почти половина из них — женщины.

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