ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что сейчас происходит в Артемовске

11:41
  • среда
  • 19 апреля 2023

Наши военные просматривают все дороги, не позволяя перебрасывать в город резервы

Российские войска штурмуют позиции неонацистов в Марьинке и под Кременной. Киевские диверсанты пытаются найти слабые места в нашей обороне, но встречают мощный отпор. Артиллерия наносит сотни ударов в минуту. Плотный огневой контроль установлен в Артёмовске.
Боевики подрывают здания, покидая Артемовск

Пригород Артемовска: поля, редкие деревья. Отсюда расчеты гаубиц "Мста-Б" поддерживают штурмовые отряды. Дальность ведения огня – свыше 20 километров – это позволяет. Разведка сообщила, что в одном из домов в многоэтажной застройке укрылась группа противника. Она пытается заблокировать продвижение российских бойцов. Первым же залпом, без пристрелки, российские артиллеристы поражают цель.

В Артемовске продолжаются бои на западе города. Кроме артиллерии, пехоту поддерживает авиация. Штурмом взята очередная пятиэтажка. Среди трофеев - противотанковый гранатомет "Карл Густав" шведского производства.

Остановившись к обочине дороги, украинский зенитный ракетный комплекс "Оса" стал легкой мишенью для беспилотного летательного аппарата "Ланцет". А это уже воздушная разведка фиксирует продвижение вражеского ЗРК "Бук" - следует быстрый и точный удар. Орудие сожжено.

В районе Кременной работает артиллерия 76-й десантно-штурмовой дивизии. В лесном массиве замечена диверсионная группа противника. Квадрат накрывают огнем.

Другой пейзаж – руины Белогоровки – но ситуация аналогичная. Группу бойцов ВСУ встречают мощным ударом. О точности работы российской артиллерии говорит и это видео. Снаряд попадает прямо в окоп, где укрылся противник.

На Херсонском направлении подразделение старшего лейтенанта Олега Пивоварова сорвало наступление украинских военных на одном из направлений в Херсонской области.  Российские мотострелки обороняли занятые рубежи, но столкнулись с многократно превосходящими силами противника – танками.

Старший лейтенант Пивоваров отбил атаку и сохранил жизнь личному составу. За этот подвиг офицеру присвоили звание Героя Российской Федерации.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Боец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу по противнику
Боец ЧВК "Вагнер" ведет стрельбу по противнику
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.