Что сейчас происходит в Артемовске

Наши военные просматривают все дороги, не позволяя перебрасывать в город резервы

Российские войска штурмуют позиции неонацистов в Марьинке и под Кременной. Киевские диверсанты пытаются найти слабые места в нашей обороне, но встречают мощный отпор. Артиллерия наносит сотни ударов в минуту. Плотный огневой контроль установлен в Артёмовске.

Пригород Артемовска: поля, редкие деревья. Отсюда расчеты гаубиц "Мста-Б" поддерживают штурмовые отряды. Дальность ведения огня – свыше 20 километров – это позволяет. Разведка сообщила, что в одном из домов в многоэтажной застройке укрылась группа противника. Она пытается заблокировать продвижение российских бойцов. Первым же залпом, без пристрелки, российские артиллеристы поражают цель.

В Артемовске продолжаются бои на западе города. Кроме артиллерии, пехоту поддерживает авиация. Штурмом взята очередная пятиэтажка. Среди трофеев - противотанковый гранатомет "Карл Густав" шведского производства.

Остановившись к обочине дороги, украинский зенитный ракетный комплекс "Оса" стал легкой мишенью для беспилотного летательного аппарата "Ланцет". А это уже воздушная разведка фиксирует продвижение вражеского ЗРК "Бук" - следует быстрый и точный удар. Орудие сожжено.

В районе Кременной работает артиллерия 76-й десантно-штурмовой дивизии. В лесном массиве замечена диверсионная группа противника. Квадрат накрывают огнем.

Другой пейзаж – руины Белогоровки – но ситуация аналогичная. Группу бойцов ВСУ встречают мощным ударом. О точности работы российской артиллерии говорит и это видео. Снаряд попадает прямо в окоп, где укрылся противник.

На Херсонском направлении подразделение старшего лейтенанта Олега Пивоварова сорвало наступление украинских военных на одном из направлений в Херсонской области. Российские мотострелки обороняли занятые рубежи, но столкнулись с многократно превосходящими силами противника – танками.

Старший лейтенант Пивоваров отбил атаку и сохранил жизнь личному составу. За этот подвиг офицеру присвоили звание Героя Российской Федерации.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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