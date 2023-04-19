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ФСБ опубликовала документы к 80-летию создания контрразведки "Смерш"

11:58
  • среда
  • 19 апреля 2023

Были установлены факты сотрудничества украинских националистов с немецкими оккупантами

Сегодня в России - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной. Историки, поисковики, юристы и следователи ежедневно изучают архивные документы, собирают доказательства, чтобы восстановить справедливость.
Лучшая контрразведка: как легендарный "Смерш" опередил свое время

Новые подробности о диверсиях, заказных убийствах, пытках мирных жителей и других военных преступлениях украинских националистов опубликованы в сборнике "СМЕРШ. Главные и оперативные документы".

Сегодня исполняется 80 лет со дня образования военной контрразведки СССР. Организация, название которой расшифровывается как "Смерть шпионам!", выявляла вражеских агентов, диверсантов и предателей родины. Так, были установлены многочисленные факты сотрудничества украинских националистов с немецкими оккупантами. Они передавали Вермахту советских военнопленных и партизан, помогали гитлеровцам создать агентурную сеть в тылу. Вместе с латышскими нацистами жестоко пытали мирных жителей.

Также опубликованы документы об убийстве генерала Николая Ватутина - освободителя Киева. В феврале 44-го его автомобиль попал в засаду украинской бандгруппы. Уже в марте члены СМЕРШа провели операцию, в ходе которой ликвидировали нападавших, главарей взяли в плен.

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