Лавров прилетел в столицу Венесуэлы

Визит российского министра очень нервирует США

Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и делают это гораздо чаще, чем выполняют собственные обещания. Об этом заявил Сергей Лавров в Каракасе. У главы нашего МИДа в эти дни турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, где отношения с Россией прошли испытания временем. Всё это, конечно, серьезно раздражает Вашингтон, который всё больше теряет мировой авторитет. Способствовали этому и утечки секретной информации.

Девять часов в полете - и глава российского МИДа в Каракасе. Это следующая остановка его латиноамериканского турне после Бразилии. Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес сегодня в отличном настроении, приехал русский друг. С министром иностранных дел и вовсе можно провести встречу без галстуков.

А вот так встречал Сергея Лаврова президент Венесуэлы Николас Мадуро. Армия журналистов готова запечатлеть важную встречу, которая происходит, когда американский истеблишмент снова угрожает Венесуэле, не желающей подчиняться доминированию Вашингтона. В качестве наказания США ввели санкции, которые ударом разрушили экономику Латинской Америки.

Отношения с Россией прошли испытания временем. Несмотря на разного рода кризисы и давление со стороны Запада, они только крепнут, подчеркнул российский министр. Сейчас две страны плечом к плечу встали на борьбу за свои государственные интересы и независимость от мировой гегемонии.

"У нас с Венесуэлой богатая повестка дня. Это сотрудничество укрепляет основы самостоятельной национальной экономики, не зависящей от капризов и от шантажа со стороны западных коллег", - заявил Лавров.

Впереди у Москвы и Каракаса – десятки совместных проектов и в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в аграрном секторе и медицине. Желание устранить Россию с мировой арены с треском провалилось, все больше стран продолжают поддерживать Москву. Регулярные встречи Сергея Лаврова – тому доказательство.

"Наша задача добиваться того, чтобы Устав ООН выполнялся во всей полноте, чтобы из него не выдергивалось право на самоопределение, когда это нужно западу, и, чтобы не выдергивалось тоже в одностороннем порядке территориальная целостность, когда часть народа, проживающая на соответствующей территории, подвергается истреблению, как это происходило в Крыму и на Востоке Украины", - отметил Лавров.

Впрочем, в Белом доме продолжают отрицать, что находятся в состоянии прокси-войны с Россией, однако просочившиеся ранее в сеть данные американских спецслужб подтверждают, что США предоставили Украине военную и экономическую помощь на сумму более 40 миллиардов долларов, пишет газета Washington Post. В Германии хвастаются поставками танков, а в это время на улицах немецких городов протестные марши против оружия.

И вот очередной призыв генсека НАТО к действиям, якобы накануне важного контрнаступления ВСУ: "Мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, когда они могут пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию".

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что часть секретных документов Пентагона, оказавшихся в интернете в результате утечки, не соответствует действительности, и не повлияет на отношения западных союзников с Украиной. Уверенный в своей безнаказанности Вашингтон, кажется, перешел все границы дозволенного. После того, как стало известно о прослушке разведслужбами США бесед и конференций высокопоставленных лиц Южной Кореи и украинского президента, следующим на очереди оказался генсек ООН Антонио Гутерриш. Кроме этого, "Вашингтон пост" рассказывает о случае во время визита Гутерриша в Киев. Оказалось, что о награждении женщин-военных, которое организовал Зеленский, генсека не предупредили. Но выглядело это так, что представитель ООН благодарит за кровопролитную войну солдат ВСУ.

"Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент. Они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения. Убежден, что идущий сейчас и с каждым днем набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества", - сказал Лавров.

Этот процесс довольно непростой и не сиюминутный, подчеркнул Лавров. Но в том, что сейчас происходит исторический поворот к формированию полицентричного миропорядка – нет сомнений.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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