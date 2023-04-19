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Многоэтажная парковка рухнула в Нью-Йорке

11:49
  • среда
  • 19 апреля 2023

Причины ЧП устанавливаются

Груда камней с грохотом засыпает парковку. Момент обрушения зафиксировал видеорегистратор одной из уцелевших машин. Другим автомобилям повезло меньше. Что с ними стало, спустя несколько секунд засняли очевидцы с крыши соседнего здания.

Шокированные очевидцы не сразу поняли, что случилось. Одни решили, что произошёл взрыв, другие - землетрясение. С парковки доносились крики о помощи. В момент обрушения там находились сотрудники. Шестеро пострадали. Один из них скончался по дороге в больницу. Стоянка пользовалась популярностью. Рядом - Всемирный торговый центр, Бродвей и другие знаковые объекты. Клиенты вышли из здания за считаные минуты до трагедии.

Под завалами остаются люди. Приехавшие спасатели зашли в здание, но почти сразу его покинули. Выяснилось, что находиться там слишком опасно. Оставшиеся конструкции могут рухнуть в любой момент.

Причины ЧП устанавливаются. Пока нет ни одной официальной версии.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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