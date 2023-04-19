Собянин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником

Служба занятости предлагает горожанам передовые сервисы для поиска работы

Уровень безработицы в Москве составляет менее одного процента. О важности столичной службы занятости рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Мэр поздравил её сотрудников с профессиональным праздником и поблагодарил за душевный подход. Служба занятости предлагает горожанам передовые сервисы для поиска работы - открытые отборы, рекрутинговые центры, марафоны, а также принимает участие в масштабных карьерных мероприятиях. Как, например, Всероссийская ярмарка трудоустройства. В базе службы - свыше 400 тысяч актуальных вакансий. Они подойдут как начинающим и опытным специалистам, так и молодым мамам, соискателям старше 50 лет, а также людям с ограниченными возможностями здоровья.

Причём, каждому предлагается индивидуальный карьерный сценарий. При необходимости кандидат может бесплатно пройти тестирование, тренинги, повысить квалификацию или освоить новую профессию.

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