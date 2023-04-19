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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Ахременко

11:58
  • среда
  • 19 апреля 2023

Мальчику необходимо срочное лечение

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение годовалого Саши Ахременко. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше двух с половиной миллионов рублей. У Саши двусторонняя ретинобластома - опухоль, поразившая глаза. Ребёнок перенёс несколько курсов химиотерапии, два переливания крови и лазерную коагуляцию. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы её победить, мальчику необходимо срочное лечение в специализированной клинике. Но стоит оно очень дорого.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Саша Ахременко
Саша Ахременко
Саша Ахременко
Саша Ахременко
Саша Ахременко
Саша Ахременко
Саша Ахременко
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