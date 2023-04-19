Собянин рассказал о роли Москвы в тестировании передовых разработок

В столице действует программа пилотного тестирования инноваций

Каждой разработке перед выходом на рынок требуется проверка, помощь в этом оказывает Москва. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, с 2019 года в столице реализуют программу пилотного тестирования инноваций, участником которой может стать любая компания, планирующая вывести на рынок новую технологию или продукт.

Агентство инноваций Москвы проверяет разработку на соответствие критериям программы, затем разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования.

Авторы новых разработок вправе претендовать на грант до 2 млн рублей на компенсацию затрат, связанных с проведением пилотных испытаний.

Благодаря этой программе в Москве проведено уже 355 испытаний новых разработок, заключено 162 реальных контракта на внедрение инновационных продуктов на 632 млн рублей, рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что благодаря успешному использованию отечественных ИТ-решений документооборот на 611 стройках столицы полностью переведен в цифровой вид. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать — это единая система для всех участников процесса.

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