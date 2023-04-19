ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о роли Москвы в тестировании передовых разработок

10:00
  • среда
  • 19 апреля 2023

В столице действует программа пилотного тестирования инноваций

Каждой разработке перед выходом на рынок требуется проверка, помощь в этом оказывает Москва. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Без ИИ развития не будет": Собянин об искусственном интеллекте в медицине

Как написал градоначальник в своем личном блоге, с 2019 года в столице реализуют программу пилотного тестирования инноваций, участником которой может стать любая компания, планирующая вывести на рынок новую технологию или продукт.

Агентство инноваций Москвы проверяет разработку на соответствие критериям программы, затем разработчики могут выбрать одну из 216 площадок для пилотирования.

Авторы новых разработок вправе претендовать на грант до 2 млн рублей на компенсацию затрат, связанных с проведением пилотных испытаний.

Благодаря этой программе в Москве проведено уже 355 испытаний новых разработок, заключено 162 реальных контракта на внедрение инновационных продуктов на 632 млн рублей, рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что благодаря успешному использованию отечественных ИТ-решений документооборот на 611 стройках столицы полностью переведен в цифровой вид. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать — это единая система для всех участников процесса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Реабилитационный центр
Реабилитационный центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.